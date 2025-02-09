İzmir'de asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 96 kişiye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Şubat arasında kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Çalışmalarda 11 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, havalı tabanca, 324 gram narkotik madde, 1859 uyuşturucu hap, 3 çalıntı motosiklet ile şase numarası kazınmış 2 motosiklet ele geçirildi.
Uygulamalarda yakalanan ve çeşitli suçlardan aranan 96 kişi adli mercilere teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Asayiş Uygulaması: 96 Gözaltı - Son Dakika
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