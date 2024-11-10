İzmir'de Ata'ya Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
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İzmir'de Ata'ya Saygı Yürüyüşü

İzmir\'de Ata\'ya Saygı Yürüyüşü

İzmir, Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde saygı yürüyüşü düzenledi. Kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

10.11.2024 16:56
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İZMİRLİLER ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü nedeniyle ' 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Bu kapsamda saat 13.00'te Alsancak Limanı'nda toplanan kalabalık, önde Türk bayrağı arkada ise dev Atatürk portresi eşliğinde 'Ata'ya Saygı' yürüyüşüne katıldı. Saat 14.00'te başlayan yürüyüş, 1. Kordon'dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. 350 metrelik dev portreyi her yaştan İzmirli birlikte taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bir ulus düşünün tam 86 yıldır aynı gün ve aynı saatte sirenler eşliğinde ölen, yeniden doğan ve sonsuza dek yaşayacak olan. Yaşadığı kısacık hayatta ulusunun payidar kalması için bir liderin yapabileceği en muhteşem işleri yapan ey ataların en büyüğü, ey Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bugün senin Türk milletinin yeniden doğduğu gün. Sensizliğin 86. yılında kurduğun Cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür evlatları olarak bizler sonsuz hatıranın huzurunda tarifsiz bir özlemle duruyoruz" dedi.

'YOLUN YOLUMUZDUR'

Başkan Tugay konuşmasına şöyle devam etti: "Ey liderlerin en büyüğü, bugün aynı zamanda mahcubiyet günümüz. Bu ülkeyi tarif ettiğin seviyeye getirmeye mecburuz. Güzel İzmir dediğin bu aziz şehrin Belediye Başkanı olarak sorumluluğumun farkındayım. Ahlaka, bilime, halk ve yurt sevgisine sıkı sıkı sarılacağız. Ant olsun ki çok inançla çalışacağız. Yolun yolumuzdur, özlemin ise sonsuz."

MEYDANA 'ATA'SININ İZİNDE' YAZDILAR

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşların katılımıyla 'İzmir Ata'sının İzinde' adı altında koreografisi hazırlandı. Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesinin ardından tören son buldu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

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