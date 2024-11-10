İzmir\'de Ata\'ya Saygı Yürüyüşü

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İZMİRLİLER ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDE

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Bu kapsamda saat 13.00'te Alsancak Limanı'nda toplanan kalabalık, önde Türk bayrağı arkada ise dev Atatürk posteri eşliğinde 'Ata'ya Saygı' yürüyüşüne katıldı. Saat 14.00'te başlayan yürüyüş, 1'inci Kordon'dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. 350 metrelik dev posteri her yaştan İzmirli birlikte taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bir ulus düşünün tam 86 yıldır aynı gün ve aynı saatte sirenler eşliğinde ölen, yeniden doğan ve sonsuza dek yaşayacak olan. Yaşadığı kısacık hayatta ulusunun payidar kalması için bir liderin yapabileceği en muhteşem işleri yapan ey ataların en büyüğü, ey Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bugün senin Türk milletinin yeniden doğduğu gün. Sensizliğin 86'ncı yılında kurduğun Cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür evlatları olarak bizler sonsuz hatıranın huzurunda tarifsiz bir özlemle duruyoruz" dedi.

'YOLUN YOLUMUZDUR'

Başkan Tugay konuşmasına şöyle devam etti:

"Ey liderlerin en büyüğü, bugün aynı zamanda mahcubiyet günümüz. Bu ülkeyi tarif ettiğin seviyeye getirmeye mecburuz. Güzel İzmir dediğin bu aziz şehrin belediye başkanı olarak sorumluluğumun farkındayım. Ahlaka, bilime, halk ve yurt sevgisine sıkı sıkı sarılacağız. Ant olsun ki çok inançla çalışacağız. Yolun yolumuzdur, özlemin ise sonsuz."

MEYDANA 'ATA'SININ İZİNDE' YAZDILAR

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşların katılımıyla 'İzmir Ata'sının İzinde' adı altında koreografisi hazırlandı. Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesinin ardından tören son buldu.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,