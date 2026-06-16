İzmir'de Midye Kabukları Deniz Yaşamına Nefes Olacak - Son Dakika
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İzmir'de Midye Kabukları Deniz Yaşamına Nefes Olacak

16.06.2026 09:22  Güncelleme: 10:35
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ ve NE-SEA'nın TÜBİTAK destekli projesiyle atık midye kabuklarından üretilen doğa dostu resifler, Seferihisar Sığacık Telgraf Koyu'na yerleştirildi. Proje kapsamında 35 yeni resif daha İzmir kıyılarına bırakılacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ ile ekolojik teknoloji girişimi NE-SEA'nın TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, atık midye kabuklarından üretilen doğa dostu resifler Seferihisar Sığacık'taki Telgraf Koyu'na yerleştirildi. Deniz canlılarına yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında önümüzdeki süreçte 35 yeni resif daha İzmir kıyılarıyla buluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ'in, İzmir merkezli ekolojik teknoloji girişimi NE-SEA ile birlikte yürüttüğü TÜBİTAK destekli "Mavi Ekonomi İş Birliği: Atık Kabuklar Yapay Resiflerle Deniz Yaşamına Dönüşüyor" projesi kapsamında üretilen doğa dostu resifler denizle buluştu. NE-SEA tarafından İZDENİZ için özel olarak tasarlanan dört resif, Seferihisar Sığacık'taki Telgraf Koyu'na yerleştirildi. Projenin ikinci aşamasında ise atık midye kabuklarından 35 yeni resif daha üretilerek İzmir kıyılarına yerleştirilecek. Böylece deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturulurken, deniz ekosisteminin güçlendirilmesine de katkı sağlanacak.

DALGIÇLARIN OPERASYONUYLA DENİZE İNDİRİLDİ

Doğa dostu resifler, Teos Marina'da bir balıkçı teknesine yüklenerek Seferihisar Sığacık'taki Telgraf Koyu'na taşındı. Resifler, İZDENİZ ve Serenad Dalış Merkezi dalgıçlarının gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik operasyonla denize indirildi. Çalışmayı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, İZDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ceyla İnmeler de takip etti. Deniz canlılarının resifleri kullanım biçimi düzenli olarak izlenecek; elde edilecek veriler doğrultusunda sistem geliştirilerek seri üretim aşamasına geçilecek.

DENİZ TURİZMİNE VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DESTEK

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, projenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Körfez ve deniz ekosistemine verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu çalışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki denizlerimizin kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlardan biri. Amacımız, doğal yaşamın bir parçası olan midye kabuklarını değerlendirerek doğa dostu resiflere dönüştürmek ve yeniden denizle buluşturmak. TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında resiflerin hangi canlılara ev sahipliği yaptığını ve su kalitesine etkilerini bilimsel olarak takip edeceğiz. Elde edeceğimiz verilerle doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu uygulamaların çoğalmasıyla hem doğayla uyumlu bir yaklaşımı güçlendirecek hem de deniz turizmine yeni bir değer kazandıracağız" dedi.

ÖZGER: 35 YENİ RESİF DAHA ÜRETİLECEK

NE-SEA kurucusu ve baş tasarımcısı Nermin Sena Özger, projenin 2024 yılında TÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı desteğiyle başladığını belirterek, su altı gözlemleri ve davranış analizleriyle geliştirilen prototiplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle denize yerleştirildiğini söyledi. Özger, atık midye kabuklarından elde edilen biyokompozit malzemeyle doğa dostu resifler ürettiklerini ifade ederek, "Ege Bölgesi'nde her ay 40 tondan fazla midye kabuğu çöpe atılıyor. Bu atık kabuklardan suya dayanıklı biyokompozit malzeme elde ettik. Bu projeyi doğa ile insan arasındaki uyumu güçlendirmek ve su altı yaşamını daha görünür kılmak amacıyla geliştirdik. İkinci aşamada TÜBİTAK desteğiyle 35 yeni doğa dostu resif üreterek biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi gereken farklı deniz alanlarına yerleştireceğiz" diye konuştu.

YETİŞKİN: ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PROJE

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İZDENİZ'e ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmanın doğadan gelen ve yeniden doğaya kazandırılan önemli bir uygulama olduğunu söyledi. Yetişkin, "Proje, deniz ekosistemi ve dalış turizmi açısından büyük önem taşıyor. Resifler bölge turizmine katkı sağlayacak. Çok önemsediğimiz bir proje" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Midye Kabukları Deniz Yaşamına Nefes Olacak - Son Dakika

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