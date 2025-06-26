İzmir\'de Atık Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi çevresindeki atık yığınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Egemenlik Mahallesi'ndeki sitede ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü olayda alevlerin sıçradığı bir iş hanının camları patladı, handaki ayakkabı ve malzeme yangında zarar gördü.

Yangında bir otomobil ve motosiklette de hasar meydana geldi.

"İzmir'in başının belası çöp"

Sitedeki esnaftan Turan Yaşar, AA muhabirine, atıkların uzun süredir bölgede toplanmadığını söyledi.

Çöplerin toplanması için başvuruda bulunduklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Biz aylardır 'çöpler alınsın' diye yalvarıyoruz. Belediye çöp parası istedi onları vermeye kalktık ama hiçbirini yapmadılar. Bu yangının şimdi sorumlusu kim? Biz bunu esnaf olarak merak ediyoruz. Bütün herkes burada mağdur. Aylardır bu çöpler burada toplanmıyor. İzmir'in başının belası çöp. Biz bu çöplerle ilgili başvuruda da bulunduk. Bize dedikleri, 'Bunlarla ilgili bir fabrika kurmamızmış.' Biz fabrika kuramayız. Bu bizim işimiz değil. Hanın içinde herkesin iş yeri yangından etkilendi. Dükkanlarında ayakkabıları yananlar var. Dükkanlarının camları patlayanlar var. Bu çöp buradan kalkmazsa hanlar da yanacak."

Ali Yalvaç da yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu.

Sorunun çözülmesini beklediklerini ifade eden Yalvaç, "Boş vermişlik var. Belediye diyor ki 'site yapacak', site diyor ki, 'belediye yapacak.' Sonuç olarak ortaya bir felaket çıktığında 3-5 kişi gelip toplanıyor. Burası yandı. Bana göre en fazla bir ay sonra aynı senaryoyu görme durumumuz çok fazla. Sebep ise çevrenin, sitenin etrafında bu pisliklerden tonlarca olması. Kimse elini taşın altına koymak istemiyor. " dedi.