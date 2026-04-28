İzmir'de atıl daireler sağlık merkezine dönüştü - Son Dakika
İzmir'de atıl daireler sağlık merkezine dönüştü

28.04.2026 09:39
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Girne Bulvarı'nda atıl durumdaki üç daireyi Diyabet Farkındalık Merkezi, Otizm Etkinlik Merkezi ve Psikolojik Destek Birimi'ne dönüştürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Girne Bulvarı'nda uzun süredir atıl durumdaki üç daireyi dönüştürerek bir danışmanlık merkezi hayata geçirdi. Merkezde Diyabet Farkındalık Merkezi, Otizm Etkinlik Merkezi ve Psikolojik Destek Birimi bulunuyor. Diyabet Farkındalık Merkezi'nde uzman diyetisyen Semiha Özge Kara, başvuranların kayıt altına alındığını, diyabet eğitim hemşiresine yönlendirildiğini ve kişiye özel öneriler sunulduğunu belirtti. Türkiye'de diyabet oranının yüzde 16,3'e yükseldiğini ve Avrupa'da en yüksek olduğunu aktardı. Otizm Etkinlik Merkezi'nde ise otizmli bireyler için uzmanlar eşliğinde etkinlikler düzenleniyor. Aileler, merkezin güvenli bir ortam sağladığını ve hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti.

Son Dakika Güncel İzmir'de atıl daireler sağlık merkezine dönüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de atıl daireler sağlık merkezine dönüştü - Son Dakika
