İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 atölye ve 2 depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama, mermer ve sandalye üretim atölyeleri ile 2 mobilya deposunda etkili oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Atölyelerde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?