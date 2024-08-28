İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide yangın çıktı.
Egemenlik Mahallesi 6119 Sokak'ta ayakkabı üretim tesislerine yakın konumdaki boş arazide bulunan atıklar alev aldı.
Deri, plastik ve evsel atıkların bulunduğu alandaki yangın, kısa sürede yayıldı. Yoğun dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yangın, kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Yangını - Son Dakika
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