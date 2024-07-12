İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Suçundan Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Suçundan Tutuklandı

İzmir\'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Suçundan Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü Hatice Ö., tutuklandı. İş insanları ve bir spor kulübünün yöneticilerinin dolandırıldığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan Hatice Ö.'nün tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurlardan topladıkları parayı döviz bürosuna aktardığı ve yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmektedir.

12.07.2024 18:23
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İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatice Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hatice Ö. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda hastaneye başvuran Hatice Ö'nün ise tedavisine başlanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Suçundan Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Suçundan Tutuklandı - Son Dakika
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