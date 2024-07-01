İzmir'de Banka Şube Müdürü İçin Gözaltı Kararı Verilen Soruşturmada 2 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Banka Şube Müdürü İçin Gözaltı Kararı Verilen Soruşturmada 2 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, özel bir banka şubesinde çalışan E.Y. ve döviz bürosu çalışanı A.A. olarak belirlendi. Soruşturma, 2 iş insanı ve Karşıyaka Spor Kulübü yöneticilerinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlatılmıştı. Banka şube müdürü Hatice Ö. ve döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında da soruşturma devam ediyor.

01.07.2024 17:07
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İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi daha adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri tarafından yakalanan özel bir banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'nın işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler E.Y. ve A.A, adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 27 Haziran'da 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde yakalamış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, Hatice Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün odasındaki bilgisayarında ve evrakta incelemede bulunmuş, banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyasını almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Banka Şube Müdürü İçin Gözaltı Kararı Verilen Soruşturmada 2 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Banka Şube Müdürü İçin Gözaltı Kararı Verilen Soruşturmada 2 Kişi Daha Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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