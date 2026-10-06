İzmir'de Bayraklı'daki soruşturmada eski başkan Sandal dahil 46 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de Bayraklı'daki soruşturmada eski başkan Sandal dahil 46 kişi gözaltına alındı

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İzmir\'de Bayraklı\'daki soruşturmada eski başkan Sandal dahil 46 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de Bayraklı Belediyesi ve BAYBEL AŞ'ye yönelik soruşturmada, aralarında eski başkan Serdar Sandal'ın da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 2023-2024'te 20 milyon 85 bin 188,5 lira kamu zararı ile 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet tespit edildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sayıştay tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde BAYBEL AŞ'ye yönelik gerçekleştirilen mali denetimde; şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğunun tespit edildiği belirtildi. Tespitlerin, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nca hazırlanan tevdi raporu ile bilirkişi raporunda da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

MASAK DEVREYE GİRDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen, BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., belediye çalışanları ile firma sahiplerinin içerisinde yer aldığı yapılanmanın emir-komuta zinciri içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde hareket ettiğinin belirlendiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği ve tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığının saptandığı kaydedildi. Yine soruşturma kapsamında hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı ve BAYBEL AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U., kardeşi H.U. ile önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Y.S.'nin hesaplarına aktarıldığının da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri üzerinden tespit edildiği bildirildi.

20 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Mali incelemelerde; usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188,5 lira kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

48 şüpheli hakkında gözaltı kararın verilirken, bugün İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile Serdar Sandal'ın oğlu Y.S. bulunduğu öğrenildi. Dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ile bir şüphelinin daha firari olarak arandığı belirtildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA
Serdar Sandal3. SayfaGüncelİzmirKamuSuçSon Dakika

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