İzmir'de Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi 5231 Sokak'ta H.K. (44) ile Ali Takım (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.K, bıçakla Takım'ı yaralayarak kaçtı.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Takım müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki inceleme sonucu Torbalı ilçesinde olduğunu tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Zanlının, emniyetteki sorgusunda, olay sırasında alkollü olduğunu, anlık yaşanan bir tartışmadan kaynaklı kavga yaşandığını savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.