İzmir'de Bina Dış Cephe Aydınlatmalarına Yeni Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Bina Dış Cephe Aydınlatmalarına Yeni Düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla binaların dış cephe aydınlatmalarında düzenleme getiriyor. 23.00-02.00 saatleri arasında aydınlatmaların kısılması, 02.00'den sonra kapatılması zorunlu olacak. Enerji tasarrufu sağlanacak.

28.02.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumak, karbon ayak izini azaltmak ve şehrin estetiğini korumak amacıyla kent genelindeki binaların dış cephe aydınlatmalarında düzenlemeye gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandıktan sonra hayata geçecek düzenlemeye göre, özellikle kent merkezindeki binaların cephe aydınlatmalarının 23.00 ile 02.00 saatleri arasında kısılması, 02.00'den sonra da kapatılması zorunlu olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre ve insan sağlığını korumak şehrin estetiğini korumak amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği doğrultusunda meslek odaları ve üniversitelerin görüşünü alarak hazırlanan binaların dış cephelerinin aydınlatması ile ilgili uyulacak kriterleri içeren "İzmir Bina Dış Cephe Aydınlatmaları Uygulama Esasları Taslağı" ilerleyen günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

Enerji tasarrufu da sağlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan taslakta İzmir, dört bölgeye ayrıldı. Her bir bölge özelinde ulusal standartlara uygun renk sıcaklığı, ışık akısı, ışık şiddeti, kaynak yoğunluğu, yüzey parıltısı değerleri belirlendi. Üçüncü bölgede kentsel kullanım alanları olan İzmir Körfezi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğundaki meydanlara bakan binalar, özellik arz eden yapılar, çok yüksek yapılar ile turizm alanlarındaki yapılar yer alıyor. Bu bölgedeki yapılar da ayrıca kendi içinde gruplara ayrıldı ve her bir grup için uyulması gereken zorunlu kriterler belirlendi. Uygulama ile birlikte mevut binalardaki dış cephe aydınlatmaları belirlenen kriterlere göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca dış cephe aydınlatmalarının 23.00-02.00 saatleri arasında kısılması, 02.00'den sonra da kapatılması zorunlu hale getirilecek. Karartma ve kapatma uygulamalarıyla enerji tasarrufu da sağlanacak. Aksi uygulamaların tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanacak. Yeni yapılacak aydınlatmalı binalar için hazırlanacak dış cephe aydınlatma projesi ilçe belediyesine sunulacak ve binanın ruhsatlandırma aşamasında önemli kriter olacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Bina Dış Cephe Aydınlatmalarına Yeni Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkes aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Bina Dış Cephe Aydınlatmalarına Yeni Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.