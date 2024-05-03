İzmir'de bir kişi evine girerken silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de bir kişi evine girerken silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde Ömer Gülen'in evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında M.E.A. ve M.G. isimli 2 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Olayın eski bir husumetten kaynaklandığı belirlendi.

03.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:04
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İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi evine girerken silahla öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Ömer Gülen'in (34), Şirinkapı Mahallesi'ndeki evinin önünde öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince devam eden çalışmalarda M.E.A. (26) ve M.G. (27) gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4 oldu.

Olay

Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ömer Gülen, 23 Nisan'da, Şirinkapı Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Muğla'da 7 kişi gözaltına alınmış, ikametlerdeki aramalarda 4 tabanca, yüklü miktarda para ve uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Şüphelilerden B.G. ve E.U. tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın taraflar arasındaki eski bir husumetten kaynaklandığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, 23 Nisan, İstanbul, Muğla, İzmir, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişi evine girerken silahla öldürüldü, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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