100 bin TL'yi bulan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100 bin TL'yi bulan şahıs yakalandı

100 bin TL\'yi bulan şahıs yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bayraklı'da tapu satışı sonrası otomobiline binerken 100 bin TL düşüren Samet Dündar, parayı alan M.Ö.'nün güvenlik kamerası tespitiyle yakalanmasına vesile oldu. Para şüpheliden alınarak sahibine teslim edildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Samet Dündar (30), tapu satışı sonrası bankaya gitmek için otomobiline bindiği sırada düşürdüğü 100 bin TL'yi alan M.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Paranın düşürüldüğü ve şüphelinin alıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında 1914 Sokak numara 1/A önünde meydana geldi. Tapu satışı sonrası aldığı parayla otomobiline binmek isteyen Samet Dündar, 100 bin TL banknotu yola düşürdü. Bankaya gittiğinde yanındaki paranın eksik olduğunu fark eden ve kontrol ettiği otomobilde de bulamayan Dündar, düşürdüğünü fark etti. Dündar'ın durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde, Samet Dündar'ın otomobile bindiği, uzaklaştığı sırada yola düşürdüğü para destesini tespit etti. Ayrıca yoldan geçen ve kimliğinin M.Ö. (60) olduğu belirlenen şüphelinin fark ettiği parayı alarak, olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Yapılan çalışmayla M.Ö. yakalanırken, 100 bin TL de şüphelinin yanında bulundu. Bulunan paraya el koyan ekipler, gözaltına aldıkları şüpheliyi Şehit Ali Gülhan Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

M.Ö.'nün polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Bayraklı, Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100 bin TL'yi bulan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Enes Ünal vitesi 5’e taktı, takımına turu getirdi Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi
Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete’de Suriyeli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti Resmi Gazete'de

21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı Yaralılar var
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
20:57
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 21:33:17. #7.12#
SON DAKİKA: 100 bin TL'yi bulan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement