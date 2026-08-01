İzmir’de bokaşi kompostu uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir’de bokaşi kompostu uygulamasına yoğun ilgi

İzmir’de bokaşi kompostu uygulamasına yoğun ilgi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından organik atıkların evde dönüşümü için başlatılan bokaşi kompostu uygulaması 4 bin 556 haneye ulaştı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamada başvuruları değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, farklı ilçelerde toplam 128 bokaşi kompost eğitimi düzenleyerek İzmirlileri sürdürülebilir atık yönetimi sistemine dahil etti.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından organik atıkların evde dönüşümü için başlatılan bokaşi kompostu uygulaması 4 bin 556 haneye ulaştı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamada başvuruları değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, farklı ilçelerde toplam 128 bokaşi kompost eğitimi düzenleyerek İzmirlileri sürdürülebilir atık yönetimi sistemine dahil etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sürdürülebilir atık yönetimi vizyonuyla hayata geçirilen "Dönüşüme Evde Başla" projesi kapsamındaki bokaşi kompost uygulaması kent genelinde büyümeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kompost Üretimi ve Geri Kazanım Şube Müdürlüğü tarafından sağlıklı toprakların korunması, organik atıkların kaynağında değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen uygulamada, bokaşi kompost eğitimi ve set dağıtımı etkinliğinin bir yenisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte İyi Tarım İzmir uygulaması üzerinden başvuruda bulunan ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan 105 vatandaşa daha bokaşi kompost seti teslim edildi.

BU YIL 4 BİN 556 BOKAŞİ KOMPOST SETİ DAĞITILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılının ocak ayında başlattığı projede, bugüne kadar İzmir'in farklı ilçelerinde toplam 128 bokaşi kompost eğitimi düzenlendi. Eğitimlerle birlikte katılımcılara evsel organik atıkların kaynağında ayrıştırılması, bokaşi yöntemiyle ön kompost üretimi ve elde edilen ürünün toprak verimliliğine katkısı hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde bugüne kadar 4 bin 556 adet bokaşi kompost seti ulaştırılmış oldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ürettikleri kompostu kendileri kullanmak istemeyen vatandaşlardan kompost kovalarını teslim alarak yerine yeni kovalar veriyor. Toplanan ön kompostlar ise Konak Kadifekale Mahalle Bostanı'nda toprağa kazandırılarak organik maddenin yeniden üretim döngüsüne katılması sağlanıyor.

BOKAŞİ UYGULAMASINA NASIL DAHİL OLUNUR?

İzmirliler, bokaşi kompost seti almak için "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Projeye katılan gönüllü haneler, eğitim sürecinden sonra evsel organik atıklarını bokaşi kovalarında biriktirerek kompost aşamasını tamamlıyor. Sürecin ardından yurttaşlar, "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması üzerinden "kovam dolu" bildirimi yaparak yeni kovalarını teslim alabiliyor.

BOKAŞİ KOMPOSTU NEDİR?

Japonca'da "fermente organik madde" anlamına gelen bokaşi kompostu; mutfaklardan çıkan meyve ve sebze atıkları, yemek artıkları ile çay ve kahve posası gibi organik atıkların, koku, sinek ve haşere oluşturmadan kapalı kovalar içinde fermente edilmesini sağlayan çevreci bir yöntem olarak öne çıkıyor. Oksijenin sınırlı olduğu ortamda yararlı mikroorganizmalarla gerçekleşen fermantasyon süreci sayesinde organik atıklar çürümeye bırakılmadan değerlendiriliyor. Ev ortamında kolaylıkla uygulanabilen ve apartman yaşamına uygun olan sistem, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Süreç sonunda elde edilen fermente ürün, toprağın yapısını iyileştiren ve besin değeri yüksek bir toprak düzenleyici olarak kullanılabiliyor. Ayrıca fermantasyon sırasında oluşan bokaşi sıvısı, seyreltilerek doğal sıvı gübre olarak değerlendirilebiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir’de bokaşi kompostu uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor Tarih belli oldu Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor! Tarih belli oldu
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç… İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında genç kadına elle tacize gözaltı
Semt pazarında genç kadına elle tacize gözaltı
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:13
Bir rezil görüntü daha Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
12:42
Fenerbahçe’de Yüksek Divan karıştı Aziz Yıldırım’dan çok sert tepki
Fenerbahçe'de Yüksek Divan karıştı! Aziz Yıldırım'dan çok sert tepki
12:05
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
11:35
Bunu hesaba katmamışlardı İspanya’ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 14:37:03. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir’de bokaşi kompostu uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.