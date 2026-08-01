İzmir’de bokaşi kompostu uygulamasına yoğun ilgi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından organik atıkların evde dönüşümü için başlatılan bokaşi kompostu uygulaması 4 bin 556 haneye ulaştı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamada başvuruları değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, farklı ilçelerde toplam 128 bokaşi kompost eğitimi düzenleyerek İzmirlileri sürdürülebilir atık yönetimi sistemine dahil etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sürdürülebilir atık yönetimi vizyonuyla hayata geçirilen "Dönüşüme Evde Başla" projesi kapsamındaki bokaşi kompost uygulaması kent genelinde büyümeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kompost Üretimi ve Geri Kazanım Şube Müdürlüğü tarafından sağlıklı toprakların korunması, organik atıkların kaynağında değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen uygulamada, bokaşi kompost eğitimi ve set dağıtımı etkinliğinin bir yenisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte İyi Tarım İzmir uygulaması üzerinden başvuruda bulunan ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan 105 vatandaşa daha bokaşi kompost seti teslim edildi.

BU YIL 4 BİN 556 BOKAŞİ KOMPOST SETİ DAĞITILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılının ocak ayında başlattığı projede, bugüne kadar İzmir'in farklı ilçelerinde toplam 128 bokaşi kompost eğitimi düzenlendi. Eğitimlerle birlikte katılımcılara evsel organik atıkların kaynağında ayrıştırılması, bokaşi yöntemiyle ön kompost üretimi ve elde edilen ürünün toprak verimliliğine katkısı hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde bugüne kadar 4 bin 556 adet bokaşi kompost seti ulaştırılmış oldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ürettikleri kompostu kendileri kullanmak istemeyen vatandaşlardan kompost kovalarını teslim alarak yerine yeni kovalar veriyor. Toplanan ön kompostlar ise Konak Kadifekale Mahalle Bostanı'nda toprağa kazandırılarak organik maddenin yeniden üretim döngüsüne katılması sağlanıyor.

BOKAŞİ UYGULAMASINA NASIL DAHİL OLUNUR?

İzmirliler, bokaşi kompost seti almak için "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Projeye katılan gönüllü haneler, eğitim sürecinden sonra evsel organik atıklarını bokaşi kovalarında biriktirerek kompost aşamasını tamamlıyor. Sürecin ardından yurttaşlar, "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması üzerinden "kovam dolu" bildirimi yaparak yeni kovalarını teslim alabiliyor.

BOKAŞİ KOMPOSTU NEDİR?

Japonca'da "fermente organik madde" anlamına gelen bokaşi kompostu; mutfaklardan çıkan meyve ve sebze atıkları, yemek artıkları ile çay ve kahve posası gibi organik atıkların, koku, sinek ve haşere oluşturmadan kapalı kovalar içinde fermente edilmesini sağlayan çevreci bir yöntem olarak öne çıkıyor. Oksijenin sınırlı olduğu ortamda yararlı mikroorganizmalarla gerçekleşen fermantasyon süreci sayesinde organik atıklar çürümeye bırakılmadan değerlendiriliyor. Ev ortamında kolaylıkla uygulanabilen ve apartman yaşamına uygun olan sistem, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Süreç sonunda elde edilen fermente ürün, toprağın yapısını iyileştiren ve besin değeri yüksek bir toprak düzenleyici olarak kullanılabiliyor. Ayrıca fermantasyon sırasında oluşan bokaşi sıvısı, seyreltilerek doğal sıvı gübre olarak değerlendirilebiliyor.