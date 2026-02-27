İzmir'de Bomba İhbarı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi'nde bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği binaya ve bina dışına konulan şüpheli paketler etkisiz hale getirilirken, tatbikat başarıyla icra edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde 28 Şubat Sivil Savunma Günü kapsamında bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İdari Cumhuriyet Savcısı Veli San ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de izledi. Tatbikata adliye personelinin yanı sıra AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), polis ve itfaiye ekipleri katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, "Bu seneki etkinliğimizin konusu şüpheli paket olgusu. 2025 yılında 465 personelimizi tahliye, korunma ve etkisiz hale getirme gibi konularda yetiştirdik. İnşallah başarılı bir kazasız bir şekilde geçer" dedi.

BOMBA İMHA ROBOTU KULLANILDI

Senaryo gereği, adliye binasını bir süre takip eden bir kişi tarafından A blok 8'inci kata ve güney ana giriş kapısına ağzı açık şekilde siyah şüpheli paket konuldu. Güney ana giriş kapısına bırakılan çantada bomba olduğu tespit edildi. Adliyede bulunan polis ekiplerince personelin güvenli şekilde dışarı çıkarılmasının ardından acil durum yöneticisi tarafından ekip liderleri ve blok sorumlularına bilgilendirme yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından bina genelinde tahliye anonsu verildi ve sirenler çalmaya başladı. Binanın girişindeki şüpheli pakete, bomba imha ekiplerinin koordinesinde, bomba imha robotu ile fünye yerleştirildi. Ardından paket kontrollü biçimde patlatıldı. Patlamanın ardından ekipler, çantada incelemelerde bulundu.

Bina içindeki şüpheli pakette kimyasal madde bulunduğu değerlendirilerek durum acil durum yöneticisine bildirildi. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ölçümlerin negatif çıkmasının ardından katta mahsur kalan personel tahliye edilmeye başlanıldı. Odalarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Adliyenin bahçesine UMKE ekiplerince sahra hastanesi kuruldu. AFAD ekipleri ise terasta mahsur kalanları havai hat sistemi ile tahliye etti. Güvenlik kameraları üzerinden şüpheli paketi bıraktığı varsayılan kişinin tespitine yönelik çalışma başlatılırken, senaryo başarıyla icra edildi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,