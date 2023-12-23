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İzmir'de boşanma aşamasındaki kadın silahla öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de boşanma aşamasındaki kadın silahla öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadının cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Baba, kadın cinayetlerinin durdurulması için yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Katilin ise intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altında olduğu belirtildi.

İzmir\'de boşanma aşamasındaki kadın silahla öldürüldü
23.12.2023 - 14:27,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda 21 Aralık akşam saatlerinde bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serdar K. (30) tarafından silahla vurularak öldürülen Gözde K. (29) için Karşıyaka'daki Şemikler Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gözde K'nin babası Yüksel Madi, annesi Gülhan Madi, kardeşi Gamze Aktaş ile yakınları katıldı.

Baba Yüksel Madi, kızının tabutunun başında kadın cinayetlerinin durdurulması için çağrı yaptı.

Yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren baba Yüksel Madi, "Bu ne ilk ne de son vahşet. Bu cinayetlere yasayla tedbir alınması lazım. Yüzlerce, binlerce ocak sönüyor." dedi.

Yüksel Madi, helallik istendiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözde K'nin cenazesi öğle namazının ardından Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Serdar K'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başlamış, Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Gözde K. ve Serdar K. hastaneye kaldırılmış, ağır yaralanan Gözde K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Aslan Yiğit: serdar k.da kurtulması çok zor ama organ nakli için makinada yaşatıyorlar Yanıtla 0 0

Karşıyaka, İzmir, Baba, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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