İzmir'de Buca-Bornova Şahin Tepesi yolu 3 kilometrelik çalışmayla tamamen yenilenecek - Son Dakika
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İzmir'de Buca-Bornova Şahin Tepesi yolu 3 kilometrelik çalışmayla tamamen yenilenecek

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İzmir\'de Buca-Bornova Şahin Tepesi yolu 3 kilometrelik çalışmayla tamamen yenilenecek
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasındaki Şahin Tepesi olarak bilinen yolda yenileme çalışması başlattı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol üç etapta ve yaklaşık 100 günlük takvimle yenilenirken, güzergah kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasındaki ulaşımın önemli güzergahlarından Şahin Tepesi olarak bilinen yolda yenileme çalışması başlattı. 4709. Sokak üzerinde üç etap halinde yürütülecek çalışmalar kapsamında yol kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Çalışmaların ilk etabında Buca'dan Bornova yönüne, ikinci etabında ise Bornova'dan Buca yönüne ulaşım sağlayan bölüm trafiğe kapatılacak. Üçüncü etapta da 4713/3 Sokak ile 4712. Sokak arasındaki güzergahta çalışma yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'nın dört bir yanında sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Yaz dönemi boyunca ilçenin ana arterlerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayan ve Şahin Tepesi yolu olarak bilinen Çamlıkule Mahallesi 4709. Sokak'ta yenileme çalışması başlattı. İki ilçe arasındaki yoğun araç trafiğinin yaşandığı güzergahı daha güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmalar üç etap halinde yürütülecek. Bir buçuk kilometresi gidiş, bir buçuk kilometresi geliş olmak üzere toplam üç kilometrelik yol, yaklaşık yüz günlük çalışma takvimiyle tamamen yenilenecek.

ÜÇ ETAPTA KADEMELİ OLARAK TRAFİK KAPANACAK

Çalışmalar üç etap halinde yürütülecek. İlk etapta, 4709. Sokak'ın Yahya Kemal Beyatlı Caddesi ile 4713/3 Sokak arasında kalan bölümünde Buca'dan Bornova yönüne ulaşım sağlayan şeritler 9 Kasım 2026'ya kadar trafiğe kapatılacak. Bu süreçte yolun yalnızca Bornova'dan Buca yönüne olan bölümü kullanılabilecek.

İlk etabın tamamlanmasının ardından ikinci etap başlayacak. Aynı bölümde bu kez Bornova'dan Buca yönüne ulaşım sağlayan şeritler 9 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Bu etapta ulaşım yalnızca Buca'dan Bornova yönüne açık olacak.

Üçüncü ve son etapta ise 4709. Sokak'ın 4713/3 Sokak ile 4712. Sokak arasındaki yaklaşık 500 metrelik bölümü, 4 Aralık 2026 - 4 Ocak 2027 tarihleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: ANKA
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