İzmir'de Buca'nın Yolları Yenileniyor: Şirinyer'de Asfalt Seferberliği - Son Dakika
İzmir'de Buca'nın Yolları Yenileniyor: Şirinyer'de Asfalt Seferberliği

07.04.2026 09:30
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın liderliğinde Buca'nın ana arterleri yenileniyor, vatandaşlar hizmetlerden memnuniyetini dile getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle Buca'nın sorunlarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Şirinyer'de Menderes Caddesi'nin yolları tamamen yenilendi, eski asfalt sökülerek yerine yeni asfalt serildi ve yaya geçidi yükseltilerek yeniden tasarlandı. Mahalle muhtarları ve sakinleri, yapılan asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarından memnuniyetlerini ifade ederek başkana teşekkür ettiler. İnkılap Mahallesi Muhtarı Bülent Aran, 'Buca'da asfalt atağı var' diyerek vatandaşların olumlu geri dönüşlerini vurguladı. Güven Mahallesi Muhtarı Eda Nasıroğlu, Şirinyer'in düzene girdiğini belirtti. Turan Okumuş, 50 yıllık ikametinde ilk kez bu kadar hızlı değişim gördüğünü söyleyerek, Başkan Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ekip ruhunun fark yarattığını dile getirdi. Diğer vatandaşlar da güvenlik ve temiz çevre için teşekkür edip çalışmaların devamını dilediler. Ayrıca, Uğur Mumcu Caddesi'nde geogrid yöntemiyle asfalt yenilenerek dayanıklılık artırıldı ve Laleli Mahallesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor. Başkan Tugay'ın görev süresince Uğur Mumcu, Menderes ve diğer birçok cadde yenilenerek Buca'nın altyapısı iyileştirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Şirinyer, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Buca'nın Yolları Yenileniyor: Şirinyer'de Asfalt Seferberliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir'de Buca'nın Yolları Yenileniyor: Şirinyer'de Asfalt Seferberliği - Son Dakika
