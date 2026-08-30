İzmir'de belediyeler güneş enerjisi kullanımının kolaylaştırma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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İzmir'de belediyeler güneş enerjisi kullanımının kolaylaştırma çalışmalarını sürdürüyor

İzmir\'de belediyeler güneş enerjisi kullanımının kolaylaştırma çalışmalarını sürdürüyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 30 ilçe belediyesi, konutlarda çatı güneş enerjisi sistemlerinin ruhsat ve izin süreçlerinde standardizasyon sağlamak için ortak yol haritası oluşturdu. Amaç, vatandaşların başvuru süreçlerini daha öngörülebilir hale getirmek ve yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmak.

(İZMİR) - İzmir'deki 30 ilçe belediyesi yetkilileri, konutlarda güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının kolaylaştırılmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ortak yol haritası oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji dönüşümü kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki süreç farklılıklarını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki Enerji Verimliliği Misyon Ekibi, Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda İzmir'in 30 ilçe belediyesinden temsilcilerle buluştu. Toplantının gündemini, kurulu gücü 25 kW ve altında olan mesken tipi çatı güneş enerji sistemi başvurularında ruhsat ve izin süreçlerinde ilçeler arasında görülen uygulama farklılıklarının giderilmesi oluşturdu. İlçe belediyelerine, yaklaşık üç aydır yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan standardizasyon çerçevesi aktarıldı.

HEDEF: 30 İLÇEDE ÖNGÖRÜLEBİLİR SÜREÇ

Çalışma kapsamında çatı güneş enerji sistemi kurmak isteyen vatandaşların başvuru sürecini daha öngörülebilir hale getirecek üç temel başlık belirlendi. Buna göre, ortak başvuru formu ve evrak setinin oluşturulması, standart bir süreç akış şemasının hazırlanması ve ortak değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ruhsat ve izin verme yetkisi ile saha denetimi ilçe belediyelerinde kalırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi sürece koordinasyon, teknik rehberlik ve ortak referans dokümanlarının geliştirilmesi yoluyla katkı sunacak.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından yaklaşık üç ay önce kurulan Enerji Verimliliği Misyon Ekibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Saadet Çağlın başkanlığında ve İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürütüyor. Ekip, İzmir genelinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarında kurumlar arası uyumu güçlendirmeyi, iklim hedefleriyle uyumlu ve öngörülebilir süreçler geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de belediyeler güneş enerjisi kullanımının kolaylaştırma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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