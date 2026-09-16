İzmir'de Çek heyetine kentin zenginlikleri tanıtıldı - Son Dakika
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İzmir'de Çek heyetine kentin zenginlikleri tanıtıldı

İzmir\'de Çek heyetine kentin zenginlikleri tanıtıldı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi mesajı verildi.

(İZMİR) - Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyeti misafir eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in ekonomik, kültürel ve tarihi zenginliklerini anlattı. Ziyarette iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi mesajı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çek Cumhuriyeti heyetini ağırladı. Nezaket ziyaretine Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerová ve İzmir Fahri Konsolosu Zülküf Emre Çüngüşlügil katıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar verildi.

"İZMİR'İ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ"

Buluşmada İzmir hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz İzmir'i dünyaya daha fazla tanıtmak istiyoruz. Limanlarımız güçlü. Tarımda Türkiye'nin en güçlü ikinci şehriyiz. Sanayimiz güçlü, 20'ye yakın sanayi bölgemiz var. Turizm ve arkeoloji alanlarında da zenginiz. 8 bin 500 yıllık tarihimizde yedi antik kentimiz var. İzmir'i tüm bu yönleriyle tanıtmak istiyoruz" dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Büyükelçi Stepanek, İzmir'in stratejik önemine dikkati çekerek fahri konsolosluk ağı aracılığıyla iş birliğini sürdürmek istediklerini söyledi. "İki ülke olarak ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi" diyen Stepanek, farklı alanlarda da yeni iş birlikleri kurulabileceğini belirtti. Başkonsolos Hajflerová ve Fahri Konsolos Çüngüşlügil de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Başkan Tugay, üzerinde İzmir yazısı bulunan bir tabak ile kentin tarihi ve kültürel mirasını anlatan fotoğraf ve bilgilerin yer aldığı "Yıldız Albümlerinde İzmir" kitabını heyete sundu. Çek heyeti ise Başkan Tugay'a bir kase ile Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ı anlatan bir kitap hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çek heyetine kentin zenginlikleri tanıtıldı - Son Dakika

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