İzmir\'de Çevre Muhafızları Sokak Temizliği Yaptı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Çevre Muhafızları" adı ile çevre bilincini geliştirmek amacıyla oluşturulan 20 çocuktan oluşan grup, sokak temizliği yaptı.

Çevre Muhafızları ile Seferihisar Kent Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen çalışmaya Seferihisar Belediyesinin Sıfır Atık Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de destek verdi.

Grup üyeleri, Turabiye Mahallesi'nde sokakları temizledi, çöpleri ayrıştırdı.

Mahalle Muhtarı Fatih Aydıntepe çocuklara teşekkür ederken mahalle sakinleri de alkışlayarak destek verdiği çocuklara ikramlarda bulundu.