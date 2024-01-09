İzmir\'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İZMİR'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası olan İ.G., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki bir evde yaşayan kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık talimatı ile söz konusu eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunun İ.G.'yi gözaltına aldı. Öte yandan, adreste yapılan aramada 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen İ.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.