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İzmir'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İzmir'de cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. İ.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir\'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
09.01.2024 - 07:09,
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İZMİR'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası olan İ.G., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki bir evde yaşayan kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık talimatı ile söz konusu eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunun İ.G.'yi gözaltına aldı. Öte yandan,  adreste yapılan aramada 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen İ.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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