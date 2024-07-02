İzmir'de çıkan orman yangınına sebep olan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde 29 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi Mahallesi Homeros mevkisinde çıkan orman yangınına sebep olduğu gerekçesiyle O.A'yı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
O.A'nın bölgede mangal yaktığı, yangına mangaldan sıçrayan alevlerin neden olduğu iddia edildi.
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