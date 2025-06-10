İzmir'de Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

İzmir\'de Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
10.06.2025 17:36
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Dini nikahlı eşi Sidar'ı bıçakla öldüren İzzet Demir için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) av bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İzzet Demir (25) için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında, Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Demir ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki av bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocukla birlikte kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakaladı. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şimşek'in cenazesi ise aynı gün Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İKİNCİ DURUŞMA

Soruşturmanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İzzet Demir'in İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Bugünkü ikinci duruşmaya İzzet Demir katılmadı. Taraf avukatları, taraf yakınları ile Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, duruşmayı takip etti.

'OĞLUM BIÇAK TAŞIRDI'

Duruşmada sanığın babası Cemal Demir ile annesi Ayşe Demir, tanık olarak dinlendi. Söz verilen baba Cemal Demir, "Oğlum ve Sidar, sürekli kavga ederdi. Oğlum bıçak taşırdı. Kadının kolunda ise jilet izleri vardı. Olayı da görmedim. Oğlum neden böyle bir şey yaptı, bilmiyorum" dedi. Sanık Demir'in annesi Ayşe Demir ise Sidar ile sanık İzzet'in anlaşamadıklarını söyledi. Sidar Şimşek'in ailesinin avukatı Levent Kahya da sanık Demir'in, Sidar Şimşek'i dışarıya çıkarmak için mesaj attığı ve olayı öncesinden planladığını belirtti. Sanığın pişman olmadığını söyleyen Kahya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, İzzet Demir'e 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Bayraklı, Cinayet, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika

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