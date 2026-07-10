Çin Heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Huzurevini Övdü: "Büyük Bir Aile Ortamı Oluşturulmuş" - Son Dakika
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Çin Heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Huzurevini Övdü: "Büyük Bir Aile Ortamı Oluşturulmuş"

10.07.2026 13:23  Güncelleme: 14:22
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Çin'in Sichuan Eyaleti Halk Kongresi Yasama İşleri Komitesi Başkanı Huang Zhigang ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret ve turizm iş birliği ele alındı. Çinli heyet, Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret ederek tesisten çok etkilendiklerini belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Sichuan Eyaleti Halk Kongresi Yasama İşleri Komitesi Başkanı Huang Zhigang ve beraberindeki heyeti ağırladı. İkili ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette Çin heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiklerini ve çok etkilendiklerini söyledi. Zhigang, "Aile gibi olmuşlar, personeli kendi çocukları gibi görüyorlar" dedi.

Çin'in Sichuan Eyaleti Halk Kongresi Yasama İşleri Komitesi Başkanı Huang Zhigang ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ı Açık Ofis'te ziyaret etti. Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

YILDIR: SİZE KARŞI BÜYÜK BİR SEMPATİ VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, daha önce de Çin'den gelen heyetleri ağırladıklarını belirterek, "Bu ziyaretlerden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde size karşı büyük bir sempati var. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin daha da güçlenmesini, ticari, ekonomik ve kültürel iş birliklerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Ayrıca Çin'den İzmir'e daha fazla turist gelmesini bekliyoruz" dedi.

ZHİGANG: DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜYEBİLİRİZ

Karşılıklı direkt uçuşların önemine dikkat çeken Sichuan Eyaleti Halk Kongresi Yasama İşleri Komitesi Başkanı Huang Zhigang ise, "Gerek Çin ile Türkiye arasında gerekse Sichuan ile İzmir arasında ticaret açısından daha güçlü bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyoruz. Özellikle ticaret ve turizm alanlarında ilişkilerimizin daha da gelişeceğini düşünüyoruz. İhracat, ithalat, seyahat ve diğer tüm iş birliği alanlarında birlikte çalışmaya açığız" ifadelerini kullandı.

"YAŞLILARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİ ETKİLEDİ"

Zhigang, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiklerini ve çok güzel bir tesisle karşılaştıklarını söyledi. Zhigang, "Tertemiz, insana huzur veren bir ortam vardı. Yaşlılarımızın yüzlerindeki samimi gülümsemeyi ve mutluluğu görmek bizi çok duygulandırdı. Büyük bir aile ortamı oluşturulmuş. Yaşlılar, personeli kendi çocukları gibi görüyor; personelin onlara gösterdiği saygı ve ilgi de gerçekten takdire değer. Çok etkilendik" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çin Heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Huzurevini Övdü: 'Büyük Bir Aile Ortamı Oluşturulmuş' - Son Dakika

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