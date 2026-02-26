İzmir'de Çocuklardan Sahte Bomba İhbarı - Son Dakika
İzmir'de Çocuklardan Sahte Bomba İhbarı

26.02.2026 11:32
İzmir'de, dijital oyun üzerinden iletişim kuran 5 çocuk, 2 kızın telefonunu ele geçirip sahte bomba ihbarında bulundu.

İzmir'de, dijital oyun ve sosyal medya platformu üzerinden iletişim kurdukları 2 kız çocuğunun cep telefonu hatlarını ele geçirerek, internet tabanlı arama uygulamasıyla iki havalimanında "sahte bomba" ihbarında bulunan 5 çocuk hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl, yaşları 14 ile 17 arasında değişen İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da yaşayan 5 çocuk, dijital oyunlarda tanıştığı kız çocukları A.S.T. (15) ve D.A (15) ile sosyal medya platformu "Discord" aracılığıyla iletişim kurdu. İstanbul Silivri'de yaşayan mağdurlardan çeşitli isteklerde bulunan 2 çocuk, taleplerinin reddedilmesi üzerine kız çocuklarına tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Mesajlarında mağdura ve ailesine karşı korku yaratmaya yönelik ifadeler kullanan şüpheliler, ikinci kez isteklerinin karşılanmaması üzerine kız çocuklarından internet tabanlı arama uygulaması için gerekli olan kodu tehditle aldı.

Söz konusu 2 kişi, kız çocuklarının telefon numarası üzerinden 26 ve 28 Temmuz'da Adana ve Gaziantep'teki havalimanlarını arayarak "sahte bomba" ihbarında bulundu. İki yolcu uçağı güvenli bölgeye çekilerek yolcular tahliye edildi ancak ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

İhbarların asılsız çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, telefon numaraları üzerinden kız çocuklarına ulaştı. İfadelerinde, sosyal medyada tanıştıkları 5 kişinin kendilerini tehdit ettiği bilgisini paylaşan mağdurlar, bu şahıslardan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da ikamet eden 5 çocuk yakalandı. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede şüpheli çocukların, 2 kız çocuğunu tehdit ettiği, internet tabanlı arama uygulamasından doğrulama kodu aldığı ve sahte ihbarları da bu şekilde yaptıkları tespit edildi. Ayrıca ihbar anlarının kaydedildiği dijital kayıtlara da ulaşıldı.

Kayıtlarda, sanıkların ses kalınlaştırma programları kullanarak görevlileri yanılttığı ve bu anları da birbirlerine izlettikleri belirlendi. Ayrıca bu kişilerin yasa dışı veri panelleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerine ve kredi kartı bilgilerine ulaştıkları ve başka sahte ihbarlarda da bulundukları da ortaya çıktı.

İnternet kayıtlarında ihbarın İzmir çıkışlı olduğunun anlaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında M.E.İ (17), A.K.Ş (17), E.A.K (14), İ.B (15), M.A.Ö (17) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.Ş tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise 1'i tutuklu 5 çocuk hakkında, "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "birden fazla kişi ile tehdit", "hava ulaşım aracının hareketini engellemek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "suç uydurma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Savcı, sanıklar hakkında 17'şer yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianame İzmir 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

