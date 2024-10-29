İzmir\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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İZMİR'DE CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYI VE DEV TÜRK BAYRAĞI İLE TAÇLANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir'de fener alayı ve dev Türk bayrağı ile taçlandı. İzmir Valiliği koordinesinde düzenlenen, kent protokolü ve vatandaşlardan oluşan fener alayı, Konak Saat Kulesi önünde toplanarak bando eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüdü. 350 metrelik Türk bayrağı taşınarak gerçekleştirilen fener alayına katılanla, Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşü sonlandırdı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda 7'den 70'e vatandaşların katıldığı, kentin birçok noktasından izlenebilen havai fişek gösterisi, İzmirlilere görsel bir şölen yaşattı.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gündoğdu Meydanı'ndaki Murat Boz konseri de İzmirlilerin Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,