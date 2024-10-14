İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu 19 İlçeye Yayılıyor

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(İZMİR) - Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl kutlamaları "Cumhuriyet her yerde" sloganı ile kırsal mahalleleri de kapsayan bir programla İzmir geneline yayılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu büyütmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinliklerle 15 gün boyunca 19 ilçede unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu il geneline yaymak için kapsamlı bir program hazırladı. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak merkez ilçelerde yapılan kutlamaların yanı sıra merkeze uzak ilçeler ve mahallelerde de etkinlikler planlandı.

"Cumhuriyet her yerde" sloganı ile düzenlenecek kutlamalarda; tiyatro, konser, bando, gezici kütüphane, teknoloji, masal, satranç, origami, seramik gibi çocuklara yönelik atölyeler, spor deneyim alanı, perküsyon, VR Gözlük, dans workshoplar, drama çalışmaları, söyleşiler gibi çok sayıda etkinlik yapılacak. Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Korosu'nun yanında ilçelerin koro ve bandoları da programlara eşlik edecek. Ayrıca pek çok sanatçı da köylerde etkinliklere katılacak. 27 Ekim Ödemiş Konaklı ve 28 Ekim Bergama Yenikent'te oyuncu, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de söyleşi konuğu olarak bayram coşkusuna katılacak.

Bayram coşkusu 19 ilçeye yayılacak

15 Ekim Salı - Kemalpaşa Aşağı Kızılca Mahallesi Çarşı Meydanı (16.00-19.00)

16 Ekim Çarşamba - Tire Kahrat Mahallesi Tefik Özer Meydanı (16.00-19.00)

17 Ekim Perşembe - Aliağa Şakran Mahallesi Hacı Ömerli (16.00-19.00)

18 Ekim Cuma - Urla Zeytinler Mahallesi (16.00-19.00)

19 Ekim Cumartesi - Foça Kazım Dirik Mahallesi Köy Meydanı (17.00-20.00)

20 Ekim Pazar - Menderes Çukuraltı Mahallesi (14.00-17.00)

21 Ekim Pazartesi - Seferihisar Ulamış Mahallesi Ulamış Köy Meydanı (16.00-19.00)

22 Ekim Salı - Çeşme Germiyan Mahallesi Reisdere Pazaryeri (16.00-19.00)

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi 2 Eylül Kurtuluş Parkı (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00) 27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)

29 Ekim Salı - Bayındır Kızılcaova Mahallesi (14.00-17.00)