İzmir'de 'Cumhuriyete Pedallıyoruz' Etkinliği Gerçekleşti

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Bisikletlileri Derneği iş birliğiyle, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 yılı teması olan "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" kapsamında düzenlenen "Cumhuriyete Pedallıyoruz" etkinliği, İstasyon Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2018 yılından bu yana ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü ve her yıl 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinde Efes Selçuk sokakları bisikletlerle renklendi.

Sürdürülebilir kentsel ulaşıma teşvik etmeye, halk sağlığının önemini vurgulamaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik düzenlenen organizasyona Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyesi ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de çiçeklerle süslediği bisikletiyle eşlik etti.

"Cumhuriyete Pedallıyoruz" etkinliğinde bisikletini alıp gelen her yaştan katılımcıyla birlikte Efes Selçuk'un sokaklarında bisiklet süren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Hararetli hayatımızı hareketlendiriyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlu olsun" dedi.

Bisiklet kortejinin son durağı olan Cumhuriyet Parkı'nda, çocuklar için hazırlanan palyaço, yüz boyama ve sihirbaz gösterileri ile korteje katılan minik bisikletçiler eğlendi. Vatandaşlara bisiklet sürmeyi sevdirmek ve çevre dostu bir alışkanlık kazandırmak amacıyla bisikletlerle ilgili reflektör bant hediyeleri verildi.

Bisiklet kortejini tamamladıktan sonra Efes Selçuk'un sokaklarında bisiklet sürmeye devam eden Başkan Sengel, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletlerimizi almış Efes Selçuk'un sokaklarında geziyorken yol yenilemesini yeni bitirdiğimiz Eşref Arna Caddesi'nde bisikletle geçip denemesini yapalım dedik. Gördüm ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi emekçileriyle bu cadde çok güzel olmuş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Tadilatı tamamlanan spor alanını ziyaret eden Sengel, şunları söyledi:

"Bundan yaklaşık 2 ay önce bu alana geldiğimizde bu spor alanın değiştirileceğini ve dönüştürüleceğini söylemiştik. Şu an bu alanda hem pickleball hem tenis hem de basketbol oynanabilecek bir zemin iyileştirmesini yaptık. Aynı zamanda etrafındaki mevcut olan demirlerinin değiştirilmesi ve gece ışıklandırılmasını sağladık. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda olduğumuz için üstüne basa basa söylüyorum; hayatımızın içerisine sporu dahil edelim diye, çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz sporla bire bir ilgilensinler diye çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz."