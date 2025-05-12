İzmir'de Dans Sporu Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması Yapıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Dans Sporu Latin ve Standart Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu iş birliğiyle, 10-11 Mayıs günlerinde Celal Atik Spor Salonu'nda "Dans Sporu Latin ve Standart Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması" yapıldı.

Türkiye Dans Sporu Federasyonu resmi internet sitesinden kayıtlarını tamamlayan 23 ilden 400 sporcu, iki gün süren şampiyonada yarıştı. Dansçılar, uluslararası standartlarda belirlenen kurallar çerçevesinde koreografi, müzikalite, uyum ve atletik performans açısından değerlendirildi.

Minikler, Solo Yıldızlar, Solo Minikler, Solo Gençler, Yetişkinler, Yıldızlar gibi kategorilerde yarışan dansçılar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

"Destekçisi değil parçasıyız"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, etkinliğe ilişkin, "Böyle bir organizasyonun destekçisi değil, parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece sporun değil estetiğin, disiplinin, kültürel bir dışa vurumun çok büyük bir ifadesini yaşadık. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cemil Tugay'ın önderliğinde, gençlere, çocuklara ve tüm yurttaşlara ilham verecek bu tür etkinliklerin parçası olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz da organizasyona katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.