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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Ayrıca, şüphelilerle aynı ikamette bulunan 8 yetişkin ve 15 çocuk sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

İzmir\'de DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 10:02,
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İZMİR'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgüt içinde faaliyet gösteren 5, haklarında genel güvenlik tahdit kodu bulunan 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette bulunan 8 yetişkin, 15 çocuk sınır dışı edilmek üzere İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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