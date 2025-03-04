İzmir'de 'Demokrasi Gemisi' adlı oyun prömiyerini yaptı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni oyunu "Demokrasi Gemisi"nin prömiyerini yaptı. Usta yazar Aziz Nesin'in, "Karagöz" metinlerinden hareketle, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer'in geleneksel orta oyunu formunda sahneye uyarladığı oyun, seyirciden tam not aldı. Günümüz Türkiye'sinde yaşanan aksaklıkları mizahi bir dille hicveden oyunda, sanatçıların performansı sık sık alkışlarla kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, oyunu ramazan ayı boyunca sahneleyerek Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen ramazan ruhunu sahneye taşımayı hedefliyor.

İsmet İnönü Sahnesi dışında ilçelerde de tiyatroseverlerle buluşturulması planlanan oyunun biletleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Bilet Gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satışa açılıyor.

Oyun hakkında

Aziz Nesin'in, Karagöz metinlerinden hareketle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer'in geleneksel orta oyunu formunda sahneye uyarladığı Demokrasi Gemisi, Aziz Nesin'in sivri dilli mizahı ve geleneksel tiyatronun renkli motifleriyle seyirciyi, demokrasi, popüler kültür ve modern hayat üzerine gülmeye ve düşünmeye davet eden bir komedi. Orta oyunun klasik karakterlerinin, günümüzün gerçekleriyle karşılaşmalarının hicvedildiği Demokrasi Gemisi'nin oyuncu kadrosunda, Melis Caba, Numan Aydın, Özgür Molla, Efe Çetinel, Sonya Dicle Çetin, Devrim Karakoyun, Nazlı Benan Özkaya, Sonay Eren ve Yasin Erol yer alıyor.

Duygu Kankaytsın Çelenk'in dramaturjisini, Deniz Bilgili'nin giysi tasarımını yaptığı oyunun ışık tasarımı Kaan Burmaoğlu'na ait. Oyunun koreografı Ruhat Kılıç Hosseini, müzik direktörü ise Efe Ünal.