İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi

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İzmir'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İzmir Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Körfezi'nde yelken gösterisi yapıldı.

Çeşitli kurumların dalış ekipleri İzmir Körfezi'nde 600 metrekarelik Türk bayrağını açtı.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce restorasyonunu yaptığı Bergama Vapuru'na binerek denize açıldı.

Deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

İzmir Liman Başkanlığı önünde devam eden etkinliklerde ise protokol üyeleri, geleneksel halat çekme yarışmasına katıldı, "İzmir ve Deniz Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.