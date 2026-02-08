30 Ekim ve 6 Şubat'ın Sessiz Tanıkları İzmir'de Sergilendi - Son Dakika
30 Ekim ve 6 Şubat'ın Sessiz Tanıkları İzmir'de Sergilendi

08.02.2026 11:53  Güncelleme: 14:10
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılında düzenlediği anma programında, arama kurtarma ekipmanlarını sergileyerek afetlere hazırlığın önemini vurguladı. Programda, depremde hayatını kaybedenler anıldı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçühçü yılında, konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen anma programında, afetlere hazırlığın hayati önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, 30 Ekim ve 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan, enkazdan umut çıkaran araç ve ekipmanlar İzmirlilerle buluşturuldu.


Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 kenti etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren binlerce yurttaş, İzmir'de düzenlenen programla saygı ve hüzünle anıldı.
Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen anmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da afetlerde yaşamla ölüm arasındaki kritik süreçte kullanılan arama kurtarma araç ve ekipmanlarını sergiledi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen program kapsamında açılan sergiyi ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy ve itfaiye personeliyle bir araya geldi. Vali Elban, afetlerde verilen zorlu mücadeleye ilişkin bilgi aldı,  sahada görev yapan ekiplerin çalışmalarını dinledi.
Her ekipman bir hayat hikayesi
Sergide, başta 30 Ekim 2020 İzmir depremi ve 6 Şubat depremleri olmak üzere birçok afette kullanılan, sayısız yurttaşın hayata tutunmasına katkı sağlayan arama kurtarma ekipmanları yer aldı. Her biri enkaz başında geçen uzun saatlerin, umutla beklenen seslerin ve zamana karşı verilen mücadelenin sessiz tanıkları olan bu ekipmanlar, ziyaretçilere tanıtıldı.
Trafik kazalarında araç içinde sıkışan kazazedeleri kurtarmak ve deprem sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında kullanılan hidrolik ayırıcı ve kesici ekipmanların işlevi anlatılırken, enkaz altından gelen en küçük ses titreşimini dahi algılayabilen akustik dinleme cihazının hayati önemi vurgulandı. Dar alanlarda ve zorlu koşullarda kullanılan, hafif ve esnek yapısıyla öne çıkan sked sedyenin ise yaralıların güvenli şekilde taşınmasında kritik bir rol üstlendiği ifade edildi.
Enkazdan umuda uzanan mücadele
Sergide, kırıcı hilti de dikkat çeken ekipmanlar arasında yer aldı. Beton, duvar ve sert zeminlerde kullanılan bu araç, enkaz altında kalanlara ulaşmak için verilen umut dolu mücadelenin simgesi olarak ziyaretçilere tanıtıldı. Anma programında sergilenen her araç, 6 Şubat'ta yitirilen canları anmanın yanı sıra, benzer acıların bir daha yaşanmaması için afetlere hazırlığın önemini bir kez daha hatırlattı.
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

