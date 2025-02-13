İzmir'de Depreme Hazırlık Çalışmaları Hızlanıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İzmir'in her zaman depreme hazır olması gereken bir kent olduğunu belirterek, "Depremde hiçbir binamızın yıkılmaması ve riskli yapıların tamamı yenilenmiş olması öncelikli çalışma alanımız. Saptanmış olan binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Kısa süre içinde kamuoyunu farkında olacağı bir süreç yaşanacak. İzmir'in tamamı ile ilgili çalışma en kısa zamanda yapılacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kentteki riskli binaların tespiti ve onların yenilenmesi ile ilgili muhtemelen hükümetle, bakanlıkla birlikte çalışma yapılması için biz üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'in buna ihtiyacı var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan Tugay, "Biz yarın deprem olacakmış gibi bir anlayışla çalışıyoruz. En kısa zamanda bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak depreme hazır olalım diye uğraşıyoruz. Mesela geçici yerleşim alanları 29'dan 71'e çıkarıldı. Bunlarla ilgili alt yapı çalışmaları devam ediyor. 2 bin 400'den fazla deprem toplanma alanı yeniden gözden geçiriliyor. Müdahale ilgili bize ne düşerse yapmaya hazır olmak için çalışıyoruz" dedi.

"Üstümüze düşeni yapmaya hazırız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, açıklamalarının devamında ise şunları kaydetti:

"Geçenlerde yaptığımız toplantıda Ege Bölgesindeki büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldik. Herhangi bir ilimizin etkilenme durumunda diğer illerden hızlıca oraya müdahale edilmesi konusunda uzlaşmaya vardık. İtfaiye olsun, kurtarma birimleri olsun devamlı görüşüyorlar. Zaman zaman bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyorlar. Şu anda yüksek riskli bir şey gözükmüyor ama İzmir her zaman depreme hazır olması gereken bir kent. AFAD Genel Müdürü ile konuştuk. Afet İşleri Daire Başkanlığımız ile temas içindeler. Önümüzdeki günlerde hem İzmir hem Ege Bölgesindeki illerle ilgili yakın çalışalım diye konuştuk. Halkımızı bilgilendirme, eğitme konusunda yoğun çalışmak istediğimizi karşılıklı söyledik. Bugün Allah korusun bir deprem olsa büyük oranda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Depremde hiçbir binamızın yıkılmaması ve riskli yapıların tamamı yenilenmiş olması öncelikli çalışma alanımız. Saptanmış olan binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Kısa süre içinde kamuoyunu farkında olacağı bir süreç yaşanacak. İzmir'in tamamı ile ilgili çalışma en kısa zamanda yapılacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kentteki riskli binaların tespiti ve onların yenilenmesi ile ilgili muhtemelen hükümetle, bakanlıkla birlikte çalışma yapılması için biz üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'in buna ihtiyacı var. Belediye açısında bunu çok daha öncelikli iş olarak görüyoruz" diye konuştu.