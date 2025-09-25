Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
25.09.2025 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Haber Videosu

İzmir'de bir kadının gece kulübünde dans ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Tepkiler sonrası harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, dini değerlere hakaret ve müstehcenlik iddiasıyla 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir'de bir gece kulübünde kaydedilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Bir kadının zenne ile dans ettiği anlara yönelik tepkilerin yükselmesi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheliler H.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • yobaz deşen:
    siyasal İslam paranı radikal islam canını alır uzak dur 62 60 Yanıtla
    Szka788304:
    din karşıtlığı zihniyetle mücadele eden asla geri adım atmayan adam rte şimdi öylemi oldu İstanbul belediye başkanı iken aziz nesinle konuşmasını dinle adam yolundan asla dönmedi eşinin başını açmadı anayasa mahkemesi ne götürdüler hakir gördüler yol değiştirdiler bez parçası dediler tek başına o zihniyetle mücadele etti biz onu asla yanlız bırakmayacağız oy uğruna hdp oy kampanyası itifak kuranlar terör sorununu uzlaşı ile çözme girişimini terör yandaşı ilan edip genel yerel yönetimler itifakı kuranları destekle bir Müslüman nın nasıl yaşayacağına asla karışamayacaksınız artık 34 16
    özgür:
    her gördüğn sakallıyı deden sanırsan keçilerle akraba olursun değilmi 10 8
    Kerim Cüceler:
    s.git lan 1 0
  • yobaz deşen:
    bademler badeleme yaparken problem yok 43 35 Yanıtla
    özgür:
    eline geçse alasını yaparsınız biliyorum ama erdemli insan olmalı kikim ne yaparsa yapsın insanın kendine sorgulamaıs gerekir bademde aynı pos ta aynı sakallıda aynı hiç farketmez önce iyi bir insan olma gayreti taşımalı insan eleştirdiğimiz şeyler bizdede varsa boş yapmış oluruz değilmi 9 1
    Szka788304:
    Bu ülkede olmayan bu olay la hedef aldığın Müslümanlar bunun farkındayız yobaz da herhangi bir dini inancı olana ateistlerin söylediği sözdür 3 2
  • Yelloz Kız:
    ak parti Türkiye si 19 25 Yanıtla
    Osman Gazi:
    Laikler olmasın aksine ama olan her yerde adam bunun partiyle bağlantısı olmaz 8 7
  • Dadaş Ahmet:
    Alan memnun satan memnun.. Gece kulübünde namaz mı kılacaklardı.. Her yer böyle rezillik.. 9 11 Yanıtla
    Osman Gazi:
    Ne b.k yerse yesin islami görüntü vermesin 1 0
    İskender Sakallı:
    :))) aradığım yorum 0 0
  • Tekin Karakoç:
    gâvur zihniyeti, ne olacak... 8 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye halkı, Şara’nın BM konuşmasını dinlemek için meydanlarda toplandı Suriye halkı, Şara'nın BM konuşmasını dinlemek için meydanlarda toplandı
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze’de derhal ateşkes olmalı Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı
İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
BM toplantısı için yola çıkacak Netanyahu’ya protesto şoku Tutuklanmasını istediler BM toplantısı için yola çıkacak Netanyahu'ya protesto şoku! Tutuklanmasını istediler
Koyunu kurtarmak isterken canından oluyordu Koyunu kurtarmak isterken canından oluyordu
Van’da dehşet Çıkan kavgada anne ve iki oğlu hayatını kaybetti Van'da dehşet! Çıkan kavgada anne ve iki oğlu hayatını kaybetti

19:19
Sadettin Saran’a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
19:16
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayan Trump’tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum
18:32
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray’da Trump kapıda bizzat karşıladı
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
18:27
Sadettin Saran’ın başkanlığı önündeki son engel de kalktı
Sadettin Saran'ın başkanlığı önündeki son engel de kalktı
18:16
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi
16:27
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 19:37:03. #7.11#
SON DAKİKA: Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.