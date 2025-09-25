Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı

İzmir'de bir gece kulübünde kaydedilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Bir kadının zenne ile dans ettiği anlara yönelik tepkilerin yükselmesi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair soruşturma başlatıldı.
"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheliler H.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.
