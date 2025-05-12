İzmir'de Doğalgaz Patlaması: 4 Yaralı

(İZMİR) - İzmir'in Bornova ilçesinde 11 Mayıs gecesi bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada ilk bulgulara göre patlamanın, bir kişinin doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu kesip çakmağı ateşlemesi sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

Kazımdirik Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında bir apartman dairesinde yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında, biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"11.05.2025 günü saat.00.30 sıralarında ilimiz Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın sebebiyle; biri ağır 4 kişinin yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen şahsın doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bulgular elde edilmiştir. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."