İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

İzmir merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi yakalandı, holding patronu K.G. gözaltında.

18.01.2025 20:17
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İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde alan ve 5 ay boyunca şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçiren holding patronu K.G. ve diğer şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Ekipler, K.G'nin şirkette gerçekleştirdiği tasarruflarla maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiğini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yaparak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığını belirledi.

Şirketten alınan paraların K.G'nin özel hesaplarına aktarıldığı, şirket adına düzenlenen faturalarda K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E'nin ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet ve ev tadilat bedellerinin de şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilirken, şirket çalışanlarının gerçeğe aykırı doküman ürettikleri tespit edildi.

K.G'nin parayla kendisine "yılın iş adamı" ödülü verdirdiği ortaya çıkarılırken, yöneticilerin paranın dışında, kendilerine yakın şirketlere yol yardım, yedek parça gibi gerekçelerle piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaptıkları belirlendi.

Ekiplerce, İzmir, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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