İzmir'de dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

İzmir'de dolandırıcılık suçlarından hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U'yu yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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