İzmir'de drone ile sivrisinek ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de drone ile sivrisinek ilaçlama çalışması yapıldı

İzmir\'de drone ile sivrisinek ilaçlama çalışması yapıldı

Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sivrisineklerin üreme alanı olan Küçük Menderes ve Pamucak bölgesindeki su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda drone ile ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama tekniği doğaya zarar vermeden sadece sivrisinek larvalarına etki ederek arı ve diğer uçarlara zarar vermiyor.

02.06.2024 11:48  Güncelleme: 11:53
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sivrisineklerin üreme alanı olan Küçük Menderes ve Pamucak bölgesindeki su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda drone ile ilaçlama çalışması yaptı.

Drone ile ilaçlama çalışması yapılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine destek veren Veteriner Hekim Mehmet Hür Öztürk, "Kullanılan ilaç tamamen biyolojik bir ilaçtır. Sadece sivrisinek larva formuna etki ederek fayda alabileceğimiz kararına vardık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Doğaya ve çevre sağlığına zararı olmayan, sadece sivrisinek larvalarına etki ederek arı ve diğer uçarlara zarar vermeyen ilaçlama tekniği belirli aralıklarla devam edecek. Yaz boyunca sinek ve haşere sorununu kontrol altına alınacağını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri,  bu kapsamlı çalışmalar sayesinde, bölgedeki vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşere problemi yaşamadan geçirmesini hedefliyor.

Efes Selçuk Belediyesi, aynı zamanda ilaçlama araçları ile düzenli olarak tüm yeşil alanlarda, cadde ve sokaklarda gece ilaçlamaları yapmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de drone ile sivrisinek ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika

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