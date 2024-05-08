İzmir'de düğün konvoyunda kara yolu kapatıldı, sürücülere ceza kesildi - Son Dakika
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İzmir'de düğün konvoyunda kara yolu kapatıldı, sürücülere ceza kesildi

İzmir\'de düğün konvoyunda kara yolu kapatıldı, sürücülere ceza kesildi

İzmir'in Konak ilçesinde düğün konvoyunda yer alan araçların kara yolu alt geçidinin bir şeridini kapatması sonucu 4 sürücüye 15 bin 180 lira ceza kesildi. Bir sürücünün ehliyetine el konulurken, diğer 3 sürücü hakkında da adli işlem yapıldı. Düğün konvoyundaki bir sürücünün tespiti için ise adli ve idari işlem başlatıldı.

08.05.2024 09:33
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İzmir'in Konak ilçesinde kara yolu alt geçidinin bir şeridini kapatarak düğün kutlaması yaptıkları belirlenen 4 sürücüye 15 bin 180 lira ceza kesildi, birinin ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçiti'nde bir düğün konvoyunda yer alan araçların sağ şeridi kapatmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edilen 4 otomobilin sürücüsü ile 3 otomobilin plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerindeki duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek", "emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" maddelerinden 15 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bir sürücün ehliyetine el konularak 3 sürücü hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Düğün konvoyundaki bir sürücünün de tespiti için adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

İzmir, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de düğün konvoyunda kara yolu kapatıldı, sürücülere ceza kesildi - Son Dakika

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