İzmir'de Dünya Parkinson Farkındalık Günü Etkinliği

(İZMİR)- 11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü ve Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği'nin 10'uncu kuruluş yılı nedeniyle Karşıyaka'da düzenlenen etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Alzheimer, Parkinson, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklar için özel merkezler kurmayı hedeflediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü ve Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği'nin 10'uncu kuruluş yılı nedeniyle Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda Parkinson hastaları ve yakınları ile buluştu.

Alzheimer, Parkinson, diyabet, hipertansiyon ve romatizma gibi hastalıklar için özel merkezler kurmayı hedeflediklerini ve bu çalışmaları sivil toplum kuruluşları, hasta ve hasta yakınları ile birlikte yapmak istediklerini belirten Tugay, "Size bir yer bulacağız. Yer bulamazsak yer yapacağız. Karşıyaka'da ya da Konak'ta keyifli bir ortamda ihtiyacınız olan etkinlikleri, terapileri, eğitim çalışmalarını yapmanız için üzerime düşeni yapacağım. Siz kendinize iyi bakın yeterli" diye konuştu.

"Pek çok yeni bina, yeni tesis planladık"

Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Parkinson ya da benzeri diğer kronik hastalıklarla ilgili çaba gösterdiğini kaydeden Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi olduğu için, evde sağlık hizmeti ve bakımı konusunda ruhsatlı bir birimi olduğu için bazı avantajlara sahip. Hastanenin hizmet binası depremden sonra hasar nedeniyle boşaltılmıştı. Onu yıktık. Yerine bir bina inşaatı yapılıyor. Aynı zamanda pek çok yeni bina, yeni tesis planladık. Bunların bir kısmı yapılıyor, bir kısmının hazırlığı sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Parkinson hastalığının önemli bir konu olduğunu dile getiren Tugay, İzmir'de 10 bin civarında Parkinson hastası olduğunu belirtti. Parkinson hastaları ve yakınlarına destek olmak istediklerini söyleyen Tugay, "Beraber çözümler üretmek ve ihtiyacınız olan her türlü konuda destek sağlamak istiyoruz. Doktor olduğum için insan sağlığı ile ilgili konuların hasta ve yakınları için ne kadar önemli olduğunu doğal olarak biliyorum. Bu anlamda elimizden geleni yapacağız. Gülen yüzleriniz inşallah hiç solmasın. İhtiyacınız olan her türlü sıkıntınızda bize başvurabilirsiniz" dedi.

Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği Başkanı Gülnur Kelçe de Başkan Tugay'a Parkinson hastalığının sembolü haline gelen "Parkinson Lalesi" takdim etti. Başkan Tugay, etkinlikte müzik dinletisi sunan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serap Nargaz ve katılımcıların söylediği şarkılara da eşlik etti.