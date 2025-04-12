İzmir'de Dünya Parkinson Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Dünya Parkinson Farkındalık Günü Etkinliği

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği'nin 10. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Alzheimer ve Parkinson hastaları için özel merkezler kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

12.04.2025 11:11  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- 11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü ve Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği'nin 10'uncu kuruluş yılı nedeniyle Karşıyaka'da düzenlenen etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Alzheimer, Parkinson, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklar için özel merkezler kurmayı hedeflediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü ve Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği'nin 10'uncu kuruluş yılı nedeniyle Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda Parkinson hastaları ve yakınları ile buluştu.

Alzheimer, Parkinson, diyabet, hipertansiyon ve romatizma gibi hastalıklar için özel merkezler kurmayı hedeflediklerini ve bu çalışmaları sivil toplum kuruluşları, hasta ve hasta yakınları ile birlikte yapmak istediklerini belirten Tugay, "Size bir yer bulacağız. Yer bulamazsak yer yapacağız. Karşıyaka'da ya da Konak'ta keyifli bir ortamda ihtiyacınız olan etkinlikleri, terapileri, eğitim çalışmalarını yapmanız için üzerime düşeni yapacağım. Siz kendinize iyi bakın yeterli" diye konuştu.

"Pek çok yeni bina, yeni tesis planladık"

Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Parkinson ya da benzeri diğer kronik hastalıklarla ilgili çaba gösterdiğini kaydeden Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi olduğu için, evde sağlık hizmeti ve bakımı konusunda ruhsatlı bir birimi olduğu için bazı avantajlara sahip. Hastanenin hizmet binası depremden sonra hasar nedeniyle boşaltılmıştı. Onu yıktık. Yerine bir bina inşaatı yapılıyor. Aynı zamanda pek çok yeni bina, yeni tesis planladık. Bunların bir kısmı yapılıyor, bir kısmının hazırlığı sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Elimizden geleni yapacağız"

Parkinson hastalığının önemli bir konu olduğunu dile getiren Tugay, İzmir'de 10 bin civarında Parkinson hastası olduğunu belirtti. Parkinson hastaları ve yakınlarına destek olmak istediklerini söyleyen Tugay, "Beraber çözümler üretmek ve ihtiyacınız olan her türlü konuda destek sağlamak istiyoruz. Doktor olduğum için insan sağlığı ile ilgili konuların hasta ve yakınları için ne kadar önemli olduğunu doğal olarak biliyorum. Bu anlamda elimizden geleni yapacağız. Gülen yüzleriniz inşallah hiç solmasın. İhtiyacınız olan her türlü sıkıntınızda bize başvurabilirsiniz" dedi.

Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği Başkanı Gülnur Kelçe de Başkan Tugay'a Parkinson hastalığının sembolü haline gelen "Parkinson Lalesi" takdim etti. Başkan Tugay, etkinlikte müzik dinletisi sunan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serap Nargaz ve katılımcıların söylediği şarkılara da eşlik etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Parkinson, Etkinlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Dünya Parkinson Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
Bakan Fidan’dan İsrail’e kritik çağrı: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edin Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin
Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu ABD’ye rest, AB’ye birleşme çağrısı Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan’dan ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

11:47 Kulisleri hareketlendiren iddia İşte Erdoğan’la görüşen DEM Parti’nin 13 isteği Kulisleri hareketlendiren iddia! İşte Erdoğan'la görüşen DEM Parti'nin 13 isteği
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
13:02 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
14:57 Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
14:46 Aralarında Galatasaray’ın eski yıldızı da var 12 futbolcuya bahis soruşturması Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
14:40 Şara bir kez daha Türkiye’de Çantasında 2 kritik başlık var Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var
14:38 Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
14:27 Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu Şişli'de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu
14:26 Ünlü oyuncudan kötü haber Stephen Hawking’in hastalığına yakalandı Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
14:20 Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e ’’Utanmaz adam’’ yanıtı Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı
14:20 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 12:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Dünya Parkinson Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement