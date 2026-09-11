İzmir'de duruşma salonu önünde avukata saldıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de duruşma salonu önünde avukata saldıran 3 zanlı tutuklandı

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İzmir'de 10 Eylül'de duruşma salonunun önünde bir avukatın saldırıya uğrayarak yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de duruşma salonunun önünde saldırdıkları avukatı yaralayan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 10 Eylül'de duruşma salonunun önünde bir avukatın saldırıya uğrayarak yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de duruşma salonu önünde avukata saldıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de duruşma salonu önünde avukata saldıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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