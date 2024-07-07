İzmir'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla, kent genelindeki 108 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi farklı suçlardan aranması bulunan 73 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de düzenlenen operasyonda 73 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?