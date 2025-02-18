İzmir'de düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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İzmir'de düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı

İzmir\'de düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sözlük tasarım yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi.

18.02.2025 16:17
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sözlük tasarım yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türk dilinin doğru ve etkili kullanımını teşvik etmek, dil bilincini artırmak ve öğrencilerin söz dağarcıklarını geliştirmek amacıyla yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında yarışmada düzenlendi.

Bu kapsamda değerlendirmeye alınan 60 sözlük komisyon tarafından incelendi.

İlkokul kategorisinde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Esila Dönmez birinci, Kıbrıs Şehitleri İlkokulu öğrencisi Toprak Köse ikinci, Bademli Mehmet Ertuğrul Deniz Olgun İlkokulu öğrencisi Emir Acran üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Gazi Ortaokulu öğrencisi Firdevs Demir birinci, Şehit Yiğit Şahan Ortaokulu öğrencisi Asel Güngör ikinci, Merkez İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi Buğra Ethem Altuğ üçüncü oldu.

Lise kategorisinde 60. Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi Balım Yıldırım birinci, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Saliha Yağmur Karabağ ikinci, Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Önder üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin, ilçe ve il düzeyinde ödüllendirileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, dilin bir milletin en değerli hazinesi olduğunu belirtti.

Yahşi, bu tür projelerle çocukların dile olan sevgisini arttırmayı ve sahip çıkmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de düzenlenen sözlük tasarım yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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