İzmir'de Edebiyat Söyleşileri: Işıl Madak Konuk Olacak

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri 5'inci Buluşması'nın konuğu yazar Işlıl Madak olacak. Program, 7 Aralık Cumartesi günü 16.30'da İzmir Milli Kütüphane'de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Edebiyat Söyleşileri, yazar Işıl Madak'ı edebiyatseverlerle buluşturacak. Söyleşiler kapsamında 7 Aralık Cumartesi günü 16.30'da İzmir Milli Kütüphane'de ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşide Madak'ın öykü kitabı "Anlamsızlık Saati" üzerine konuşulacak. Prof. Dr. Nevzat Kaya moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşide, Işıl Madak'ın öykülerinden yola çıkarak yüzleşmeleri, acıları ve yaşamdaki anlamsızlık saatleri üzerine de sohbet edilecek.