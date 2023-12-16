İzmir\'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanından çıkan Y.Y'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın şüphelisi H.C.A. (26), Buca ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste suç aleti olduğu değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.