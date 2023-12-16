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İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanı önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olan H.C.A.'yı gözaltına aldı ve suç aleti olarak değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

İzmir\'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
16.12.2023 - 16:25,
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanından çıkan Y.Y'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın şüphelisi H.C.A. (26), Buca ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste suç aleti olduğu değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova, İzmir, Buca, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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