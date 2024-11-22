İzmir\'de Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Çocuk Yaralandı

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İZMİR'in Konak ilçesinde otomobili ile Muhammed Talha Öner'e (6) çarpıp, hastaneye götürdükten sonra kaçan M.A. (17), görüntülerden tespit edilip, yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, 15 Kasım'da Çimentepe Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü otomobiliyle sokakta oynayan Muhammed Talha Öner'e çarpıp, sürükledi. Sürücü, yaralanan Öner'i otomobiliyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kucağındaki Muhammed Talha'yı bir yakınıyla hastaneye bırakan sürücü, otomobilini park etme bahanesiyle kaçtı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Muhammed Talha, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Muhammed Talha Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, Muhammed Talha'ya, 35 AF 4912 plakalı otomobilin çarptığı tespit edildi. Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ehliyetsiz sürücü M.A.'yı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. M.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.