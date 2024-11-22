İzmir'de Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Çocuk Yaralandı

İzmir\'de Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Çocuk Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, sokakta oynayan 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner'e çarptıktan sonra hastaneye götürdü ancak kaçtı. Sürücü güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

22.11.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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İZMİR'in Konak ilçesinde otomobili ile Muhammed Talha Öner'e (6) çarpıp, hastaneye götürdükten sonra kaçan M.A. (17), görüntülerden tespit edilip, yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, 15 Kasım'da Çimentepe Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü otomobiliyle sokakta oynayan Muhammed Talha Öner'e çarpıp, sürükledi. Sürücü, yaralanan Öner'i otomobiliyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kucağındaki Muhammed Talha'yı bir yakınıyla hastaneye bırakan sürücü, otomobilini park etme bahanesiyle kaçtı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Muhammed Talha, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Muhammed Talha Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, Muhammed Talha'ya, 35 AF 4912 plakalı otomobilin çarptığı tespit edildi. Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ehliyetsiz sürücü M.A.'yı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. M.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Muhammed Talha, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Konak, Çocuk, İzmir, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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